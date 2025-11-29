Bunlar da ilginizi çekebilir

Buluşmada konuşan Eşbaşkan Besile Narin, 25 Kasım'ın tarihçesine değinerek kadın mücadelesinin önemini vurguladı. Kuyular Mahallesi'nde yaşanan su sorununa ilişkin çalışmalarının sürdüğünü belirten Narin, bu sorunun 2026 yılında çözüleceğini ifade etti.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Hani Belediyesi iş birliğiyle Kuyular Mahallesi'nde kadın buluşması gerçekleştirdi. Programa Hani Belediyesi Eşbaşkanı Besile Narin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Hani Belediyesinin, Kuyular Mahallesi'nde düzenlediği kadın buluşmasında şiddete karşı dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Etkinlikte kadınlara, şiddetle mücadelede başvurulabilecek destek mekanizmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.