Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 5 kadın yaşam merkezinde başlattığı ve 3 ay süren Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Atölyesi'ne katılan 150 kadına katılım belgeleri verildi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, kadınların doğayla kurduğu kadim bağı hatırlatmak amacıyla başlattığı ve 3 ay süren Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Atölyesi sona erdi. Lalebey, Koşuyolu ve Yeniköy Kadın Yaşam Merkezlerinde 8 grup halinde düzenlenen atölyelere 150 kursiyer katıldı. Eğitimlerde kadınlara, tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi, kullanılan kısımları ve yetiştiriciliği konularında bilgi verildi.

Atölye sonunda Ali Emiri Konferans Salonu'nda düzenlenen törende kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Törene Büyükşehir Belediyesi Meclis Eşsözcüsü Demet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk, Kadın Politikaları Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer ve çok sayıda kadın katıldı.