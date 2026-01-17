İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji birimi tarafından İstanbul ve Marmara için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgârın, cumartesi gününden itibaren pazar gününe kadar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20-50 km/s) eseceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ KAR, SULU KAR ŞEKLİNDE ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü bölgede aralıklı ve yerel yağışlar beklenirken yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren (08.00) karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği bildirildi. Pazar günü akşam saatlerinden (16.00) sonra sıcaklıkların 2°C ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği tahmin ediliyor. Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARIMIZA TEDBİR ÇAĞRISI

Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.