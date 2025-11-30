Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'ın tarımsal üretimine büyük katkı sağlayacak Çermik Kale Barajı'nda su tutulduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yapımı tamamlanan Çermik Kale Barajı'nda su tutulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, 1.6 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen barajın bölge ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Verilen bilgilere göre Çermik Kale Barajı'nın 139 bin dekar araziyi sulayarak tarımsal verimliliği artıracağı, 4 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacağı ve ekonomiye ,se yıllık 1,7 milyar lira katkı sunacağı kaydedildi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1995063709002051706

Bakan Yumaklı, paylaşımında 'Diyarbakır'ın bereketine bereket katacak bu dev yatırımın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullanarak, Çermik Kale Barajı'nın tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte Diyarbakır tarımının daha sürdürülebilir, verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini vurguladı.