SARSILMAZ, uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birlikleriyle şekillenen dış ticaret vizyonu doğrultusunda, Afrika'nın savunma altyapısına Türk mühendisliğiyle katkı sunmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayiindeki sektöründeki lider şirketi SARSILMAZ, 1-4 Aralık 2025 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan EDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katılıyor.

SARSILMAZ, fuarla birlikte Mısır ve çevre ülkelerdeki mevcut pazar payını ilk etapta iki katına çıkarmayı, ardından bu büyümeyi sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

SARSILMAZ, EDEX 2025'te geniş ürün portföyünü ziyaretçilerle buluşturacak.

Fuarda öne çıkacak ürünler arasında şunlar yer alıyor:

SAR9 Tabanca Serisi: Türkiye'nin Özgün Yerli Tabanca Projesinin açık ara birincisi.

SAR 56 Piyade Tüfeği: Modern muharebe koşullarına göre tasarlanmış yeni nesil platform.

SAR 762 MT: Araç üstü ve piyade kullanımına uygun orta kalibre makineli tüfek.

SAR 127 MT: Ağır makineli tüfek segmentinde yüksek ateş gücü sunan çözüm.

SARSILMAZ ayrıca 'savunma alanında teknoloji şirketi olma' vizyonu doğrultusunda Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) yetkinliğini de fuarda sergileyecek.

Şirketin iştiraki Best Defence tarafından geliştirilen UKSS çözümleri; kara ve deniz platformlarına entegre edilebilen, farklı kalibre ve görev profillerine hitap eden sistemleriyle modern savaş sahasının ihtiyaçlarına yüksek performansla yanıt veriyor. Yerli mühendislik ürünü tüm SARSILMAZ sistemleri; dayanıklılık, zorlu iklim koşullarına uyum ve ergonomik kullanım gibi avantajlarıyla bölge ordularının operasyonel kabiliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİKLERİ İÇİN SAHADA

SARSILMAZ, Türkiye'nin dost ve müttefik ülkeleriyle savunma sanayii alanındaki stratejik iş birliklerini derinleştirmeye kararlı.

EDEX 2025 boyunca şirket, bölgenin özgün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek üzere kamu otoriteleri ve askeri heyetlerle bire bir görüşmeler gerçekleştirecek.