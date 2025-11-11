Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen iş kazasında 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili hem Kulp Belediyesi, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) inceleme başlattı. SGK tarafından müfettiş görevlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı süren Kulp-Muş karayolu viyadüğünde meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı.

Kulp Belediyesi açıklamasında, kazanın hemen ardından Belediye Eşbaşkanının bölgeye intikal ettiği, KUBAK Arama Kurtarma ve İtfaiye ekipleri ile AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma birimlerinin koordineli şekilde müdahale çalışmalarını başlattığı bildirildi. Yaralı işçi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Kulp Belediyesi, 'Hayatını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı çalışanlara acil şifalar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. SGK, paylaşımında, elim iş kazasına ilişkin gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Kurum tarafından müfettiş görevlendirildiğini, kurumun sürecinin tüm yönleriyle yakından takip edildiği duyuruldu.

Kazanın nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

