MESS ile 8 Ocak'taki son görüşmenin ardından toplanan DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Ocak ayı boyunca yürüyüşlerden iş bırakmaya, kitlesel basın açıklamasından grev eğitimlerine uzanan kapsamlı bir eylem programı açıkladı.

ANKARA (İGFA) - DİSK, MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanma sonrası eylem sürecini genişletiyor.

Son duruma yönelik toplanan Başkanlar Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, Genel Yönetim Kurulu Ocak ayını kapsayan bir dizi eylem kararı aldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar'ın başkanlığında alınan kararlara göre, örgütlü bulundukları fabrikalarda 14 ve 21 Ocak Çarşamba günlerinde tüm vardiyalarda yemek paydoslarında işçiler sloganlar eşliğinde yürüyüş kortejleri oluşturacak.

Üretimden gelen gücün kullanılması kapsamında ise 15 ve 22 Ocak Perşembe günleri birer saatlik iş bırakma eylemleri sürdürülecek.

DİSK, 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Çorlu şehir merkezinde kitlesel bir basın açıklaması yapacak. Fazla mesaiye kalmama eylemi ise devam edecek.

Bu arada 16-25 Ocak tarihleri arasında, sözleşme kapsamındaki tüm işyerlerinde grev eğitimleri gerçekleştirilecek.

Resmi Arabulucu raporunun sendikaya ulaşmasının ardından ise grev programı Genel Yönetim Kurulu tarafından netleştirilecek.

Sendika yönetimi, 'haklarımız alınana kadar mücadele sürecek' mesajı vererek MESS'e karşı kararlılık vurgusunu yineledi.