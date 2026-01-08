Oyuncaktan makineye, tekstilden tıbbi cihaza kadar birçok ürün grubunda denetim ve uygunluk süreçleri kapsamlı şekilde güncellendi. Yeni kuralların 2026 yılı itibarıyla geçerliliği başladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği ve denetim süreçlerini yeniden düzenleyen Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tebliğler oyuncak, makine, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabı, tıbbi cihaz, yapı malzemeleri gibi yaygın kullanılan birçok ürün grubunu kapsıyor.

Başlıca düzenlemelere göre; Makinaların İthalat Denetimi Tebliği ile makine ürün grubuna özel yeni bir tebliğ hazırlandı. Ekinde iki ayrı GTİP listesi yer alıyor; bir liste için ön izin uygulaması getirildi, diğerinde denetim usulleri sıkılaştırıldı.

Geçiş süreci muafiyeti birçok tebliğde (1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 25 sayılı) 1 Ocak 2026 tarihinden önce yola çıkmış ürünlerle sınırlandırıldı. Bazı ürünlerde kapsam dışı beyanları artık gümrük idaresi yerine doğrudan TAREKS sistemi üzerinden yapılabilecek. Geçici ithalat rejimi kapsamında tıbbi cihazların denetim kapsamına alınması gibi yeni düzenlemeler getirildi.

Bazı ozon tabakasını incelten maddeler, florlu sera gazları ve Çevre Bakanlığı mevzuatıyla piyasaya arzı kısıtlı kimyasalların ithalatı daha sıkı denetlenecek.

Bakanlık, düzenlemelerin insan sağlığı, çevre koruması ve tüketici güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak, ithalatçıların yeni kurallara uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Tebliğler, 2026 yılı itibarıyla tam olarak uygulanmaya başlanacak.