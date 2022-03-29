banner314

banner325

Son Dakika

Türkiye ile Özbekistan 10 milyar dolarlık ticaret hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev görüştü. İki Liderin ortak basın toplantısında Erdoğan “Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72’ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. Çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız" dedi.

DIŞ HABERLER 29.03.2022, 23:32 Murat Aydın
Türkiye ile Özbekistan 10 milyar dolarlık ticaret hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72’ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede -bir yıl hedef koyduk- 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurtlarını ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek, Mirziyoyev’e samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Geçen hafta kutlanılan Nevruz Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü kavuşulacak Ramazan-ı Şerif’in de Türkiye ve Özbekistan’a; Türk dünyasına ve İslam âlemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini diledi.

“İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNDE GÜÇLÜ ORTAK TARİH, DİL, İNANÇ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ BULUNUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir senede Özbekistan’ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan’ın kıymetli kardeşim Sayın Mirziyoyev’in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. ‘Yengi Özbekistan’ şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan’da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan’da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye’dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu’da kadını, erkeği ile İstiklal Harbi’ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan, yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor, Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu; ‘Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri / Millî Misak alınıncaya dek durmadan ileri.’ Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan’la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce başarıyla tamamladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuklarında yeni bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, “Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72’ye yakın bir artışla 3,.6 milyar doları aştı. En kısa sürede -bir yıl hedef koyduk- 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” diye konuştu.

Bunun için de bu toplantıyı iki senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe almak istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNDE İMKÂNLARIMIZI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımlarının 1,5 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhitlik firmalarının da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin, Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejilerine ulaşmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirerek, “Yatırımcılarımıza duyduğu güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Turizm alanındaki iş birliğinin giderek güçlendiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz. Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alan da hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkânlarımızı, imkânlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda iş birliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle adımları atacağız.”

“BÖLGENİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN KONULARI DEĞERLENDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla Özbekistan'da kalkınma desteklerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile imzaladıkları ortak bildirinin gelecek dönemde bir yol haritası teşkil edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ayrıca Türk Devletleri Teşkilatımız başta olmak üzere, uluslararası platformlarda dayanışmamızı, bölgesel meselelerde yakın temasımızı sürdürmemiz noktasında irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok, özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve dünyanın gündemini meşgul eden konuları ve yaşanan gelişmeleri de aralarında değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 senesinde Türk Dünyasının Kültür Başkenti olan kadim Hive şehrini yarın ziyaret edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı bir başka kadim şehrimiz Bursa'mızdadır. Müşterek medeniyetimizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensupları olarak yeniden bir araya getiriyor, aradaki mesafeleri kısaltıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek, "Sayın Mirziyoyev nezdinde Özbekistan halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev huzurunda 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Kök Saray'daki baş başa ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi.

“Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısının Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri”, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

#türkiye #Özbekistan #rterdoğan #Mirziyoyev #Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 29 Mart 2022
İmsak 05:19
Güneş 06:46
Öğle 13:14
İkindi 16:45
Akşam 19:32
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir