Türkiye ile Özbekistan 10 milyar dolarlık ticaret hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72’ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede -bir yıl hedef koyduk- 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurtlarını ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek, Mirziyoyev’e samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Geçen hafta kutlanılan Nevruz Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü kavuşulacak Ramazan-ı Şerif’in de Türkiye ve Özbekistan’a; Türk dünyasına ve İslam âlemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini diledi.

“İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNDE GÜÇLÜ ORTAK TARİH, DİL, İNANÇ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ BULUNUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir senede Özbekistan’ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan’ın kıymetli kardeşim Sayın Mirziyoyev’in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. ‘Yengi Özbekistan’ şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan’da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan’da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye’dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu’da kadını, erkeği ile İstiklal Harbi’ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan, yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor, Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu; ‘Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri / Millî Misak alınıncaya dek durmadan ileri.’ Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan’la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce başarıyla tamamladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuklarında yeni bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, “Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72’ye yakın bir artışla 3,.6 milyar doları aştı. En kısa sürede -bir yıl hedef koyduk- 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” diye konuştu.

Bunun için de bu toplantıyı iki senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe almak istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNDE İMKÂNLARIMIZI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımlarının 1,5 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhitlik firmalarının da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin, Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejilerine ulaşmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirerek, “Yatırımcılarımıza duyduğu güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Turizm alanındaki iş birliğinin giderek güçlendiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz. Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alan da hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkânlarımızı, imkânlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda iş birliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle adımları atacağız.”

“BÖLGENİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN KONULARI DEĞERLENDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla Özbekistan'da kalkınma desteklerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile imzaladıkları ortak bildirinin gelecek dönemde bir yol haritası teşkil edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ayrıca Türk Devletleri Teşkilatımız başta olmak üzere, uluslararası platformlarda dayanışmamızı, bölgesel meselelerde yakın temasımızı sürdürmemiz noktasında irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok, özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve dünyanın gündemini meşgul eden konuları ve yaşanan gelişmeleri de aralarında değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 senesinde Türk Dünyasının Kültür Başkenti olan kadim Hive şehrini yarın ziyaret edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı bir başka kadim şehrimiz Bursa'mızdadır. Müşterek medeniyetimizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensupları olarak yeniden bir araya getiriyor, aradaki mesafeleri kısaltıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek, "Sayın Mirziyoyev nezdinde Özbekistan halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev huzurunda 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Kök Saray'daki baş başa ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi.

“Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısının Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri”, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.