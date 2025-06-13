İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından İran Birleşmiş Milletlere tepkisini ortaya koyan bir mektup gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdi. Bakan Arakçi mektubunda İsrail saldırılarını, "Saldırgan ve yasa dışı bir eylem" şeklinde vurgulayarak, "İsrail rejimi, uluslararası hukuku ve BM Anlaşması'nı açıkça ihlal etti. İran'ın şehirlerine, barışçıl nükleer tesislerine, askeri komutanlarına ve sivillere yönelik koordineli askeri saldırılar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. İsrail'in hedef aldığı noktalardan birinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi altında faaliyet gösteren Natanz Nükleer Tesisi olduğunu belirten Arakçi, bu saldırının ciddi bir radyolojik felaket riski taşıdığını ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekti.

"İsrail artık tüm kırmızı çizgileri aşmış durumda"

Arakçi, aynı zamanda Tahran'da İranlı üst düzey komutanlar ve bilim insanlarına yönelik suikastlar gerçekleştirildiğini kaydederek bu eylemleri "devlet destekli terörizm" olarak nitelendirdi. Saldırıların İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğunu belirten Arakçi, "Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne göre savaş suçu kapsamındadır. İsrail artık tüm kırmızı çizgileri aşmış durumda ve uluslararası toplum bu suçların cezasız kalmasına asla izin vermemeli. Cezasız kalmak, yalnızca saldırganı daha da cesaretlendirir ona ödül verir ve zaten kırılgan olan bu bölgede daha büyük kaosa yol açar" ifadelerine yer verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu hatırlatan Arakçi, bu saldırılara "kararlı ve orantılı" şekilde karşılık verileceğini vurguladı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulunan Arakçi, mektubun resmi belge olarak yayımlanmasını ve üye ülkelere iletilmesini istedi.