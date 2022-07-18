Suriye ziyareti öncesi kritik zirve; Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye Ziyareti öncesi İran Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’nin davetine icabetle, 18-19 Temmuz 2022 tarihinde İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi’nin başkanlıklarında 19 Temmuz’da Tahran’da icra edilecektir.

İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısında, Türkiyeİran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız aynı gün İran Cumhurbaşkanı’nın evsahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in de katılımıyla keza Tahran’da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na iştirak edeceklerdir.

Zirve’de, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Zirve vesilesiyle Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme de gerçekleştireceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur