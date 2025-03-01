Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği Beyaz Saray'daki basına açık toplantı gergin geçti. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ancak birlikte yapılacak basın toplantısı iptal edildi ve beklenen mineral anlaşması imzalanmadı.

CBS'in aktardığına göre, görüşmenin ardından Ukrayna heyeti Oval Ofis'ten ayrı bir odaya alındı. Orada Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio kendilerine Beyaz Saray'dan ayrılmalarını söyledi.

İki liderin gündemindeki en önemli madde, Ukrayna ve ABD arasında müzakere edilen mineral anlaşması ve Rusya savaşıydı. Zelenskiy, bu anlaşmaya güvenlik garantilerinin dahil edilmesini talep ediyordu.

Donald Trump toplantı sırasında birkaç kez, o dönem başkan olsaydı savaşın hiç başlamayacağını ifade etti.