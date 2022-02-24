Son dakika... Rusya Ukrayna'ya saldırdı... Savaş başladı

Rus lider Putin Ukrayna'yı işgale başladıklarını televizyondan duyurdu, Rus ordusu askeri tesislere füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Rus birlikleri Karadeniz kıyısındaki Ukrayna kentleri Mariupol ve Odesa'ya çıkarma yapıyor. ABD Başkanı Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur" dedi.

Rusyanın saldırısının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Ukrayna, Rusya'nın 5 Savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Rusya ise Ukrayna'nın açıklamasını yalanladı,

Dünyanın haftalardır korkuyla beklediği haber bu sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti. Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın her şehrine füze fırlattı, başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu şehirlerde patlama sesleri duyuluyor.

08.50: Ukrayna Rusya'ya ait bir uçak düşürdü. Buna göre Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda bir uçağı hedefledi.

08.40: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görküşmede, Erdoğan'ın Putin'e saldırıdan vazgeçmesini söylediği öne sürüldü.

08.35 : Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin Odessa'ya çıkarma yaptıkları haberlerini yalanladı. Ukrayna ayrıca, Rus işgalcilerin hava saldırısını püskürttüğünü de aktardı.

08.30 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini belirten Johnson, Twitter mesajında, "İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" diye yazdı.

08.30 : Rusya, işgale giriştiği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, deniz üsleri ve hava kuvvetlerinin vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bilgisini verdi.

08.25 : Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın gayr-ı meşru saldırısının ardından Avrupa için kara günler yaşandığını söyledi. Rus saldırısını kınayan Scholz, "Bunlar Ukrayna için korkunç ve Avrupa için kara günler" dedi.

08.10 : BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, Kiev'de ilk siren seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi. Siren sesleri BBC News canlı yayınında da duyuluyor.

08.05 : Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gerekçesiz saldırısını şiddetli bir şekilde kınadıklarını açıkladı.

08.00 : Uluslararası haber ajansları Ukrayna'nın birçok kentinde arka arkaya patlamaların duyulduğunu aktarıyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin altyapılarına ve sınır muhafızlarına füze saldırıları düzenlediğini söyledi.

07.50 : ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Ukrayna lideri, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne ülkede sıkıyönetim ilan etme çağrısında bulundu. Konseyin konuyu karara bağlamak için acil bir toplantı yapması bekleniyor.

07.45 : Kiev Belediye Başkanı, şehir sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Ukrayna'nın başkentindeki patlamaların ardı arkası kesilmiyor.

07.40 : NATO Genel Sekreteri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'pervasız ve sebepsiz saldırısını' kınadı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgalinin 'sayısız' hayatı tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu.

Stoltenberg, ayrıca NATO üyelerinin 'Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğini' söyledi.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sayısız sivilin hayatını riske atan Ukrayna'ya yönelik pervasız ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Tekrarlanan uyarılarımıza ve diplomasiye girmek için bitmek bilmeyen çabalarımıza rağmen, Rusya bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçti."

Stoltenberg, ayrıca "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdittir. Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." dedi. NATO Genel Sekreteri, sözlerini "Bu korkunç zamanda Ukrayna halkının yanındayız. NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak" diyerek sürdürdü.

NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri bu sabah olağanüstü toplanacak.

07.35 : Wall Street Journal: ABD ve müttefikleri Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı geniş yaptırımlarla vuracaklar. Amerikalı yetkili, " Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, büyümesini frenleyecek ve sanayisini duraklatacak" diye konuştu.

07.30 : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'e çağrı yaptı, "İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin" dedi.

07.20 : Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri füze saldırılarına uğradı.

07.10 : Rusya birlikleri, Karadeniz'in iç kısmındaki Azak Denizi ile Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odesa'da çıkarma operasyonu düzenliyor. Rus medyası, askerlerin Mariupol ve Odesa'da karaya çıktığını bildiriyor.

07.05 : Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter paylaşımında Putin'in ülkesine geniş çaplı bir işgal başlattığını söyledi. Ülkesinin barışçıl şehirlerinin saldırı altında olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna kendisini savunacak ve de kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Şimdi harekete geçme zamanı" diye yazdı.

07.00 : Rusya, Ukrayna'nın askeri tesislerini hedef alan füze atışlarının yerel saatle 05.00'te başladığını duyurdu.

RUSYA SAVAŞ UKRAYNA'NIN DOĞUSUYLA SINIRLI

07.00 : Rusya'nın Birleşmiş Millletler temsilcisi, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Rusya'nın açtığı savaşın yalnızca Ukrayna'nın doğusuyla sınırlı olduğunu savundu. Ukrayna'nın BM Temsilcisi ise Rusya'nın ülkesine savaş açtığını söyledi.

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya Federasyonu büyükelçisi, üç dakika önce devlet başkanın ülkeme savaş ilan ettiğini doğruladı" dedi.

06.55 : Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod eyaletinde bir dizi patlama meydana geldi.

06.55 : Kiev Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

06.50 : AFP haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol şehrinde patlamalar duyulduğunu bildirdi.

06.35 : ABD Başkanı Joe Biden yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur" dedi.

ABD ile müttefiklerinin birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirten Biden, 'tüm dünyanın Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkı için dua ettiğini' söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gece yarısı yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bile ABD'nin Rusya ile savaşmayacağını açıklamıştı. Psaki "Askerlerimizi Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya göndermeyeceğiz" demişti.

Bir gazetecinin "Rusya tüm Ukrayna'yı işgal etse bile mi?" sorusuna ise Psaki "Bu birkaç adım ilerisiyle ilgili bir soru ama size Başkan'ın açıkça ve tutarlılıkla söylediği şeyi aktarabilirim: ABD askerlerini Ukrayna'ya göndermeyecek" diye yanıt vermişti.

KİEV'DEKİ PATLAMA CNN CANLI YAYININDA DUYULDU

06.30 : Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalar az önce CNN canlı yayınında duyuldu.

Muhabir Matthew Chance'in canlı yayını sırasında, büyük patlama sesleri geldi.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, kentte beş ila altı 'patlama' duyduğunu bildirdi

Adams, ülkenin başka yerlerinde de patlamalar olduğunu yönelik haberler geldiğini aktardı.

06.20 : Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde olan BBC Doğu Avrupa Muhabiri Sarah Rainsford, bölgede büyük bir patlamanın duyulduğunu söyledi.

PUTİN'DEN SAVAŞ İLAN ETTİ

05.50 : Rusya lideri Vladimir Putin, dünyanın korktuğu açıklamayı yaptı ve Ukrayna'ya savaş ilan etti. Putin, ordu birliklerinden Ukrayna'nın kuzeyindeki Donbas'ta özel bir askeri operasyon gerçekleştirmesini istedi.

Ukrayna'nın tümünü işgal etmek gibi bir planlarının olmadığını kaydeden Putin, Donbas'taki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Putin, dökülebilecek herhangi bir kandan Ukrayna'nın sorumlu olacağını ileri sürdü.

Putin'in televizyonda yayımlanan duyurusu esnasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna kriziyle ilgili acil toplanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, TSİ 05.30'da Ukrayna krizini konuşmak üzere New York'ta toplandı.

Konsey, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in talebiyle üç gün içerisinde ikinci kez toplanmış oldu.

Toplantı, Kremlin'in ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerinin, Putin'den Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için yardım istediğini duyurmasının ardından başladı.

Güvenlik konseyi toplantısını buradan izleyebilirsiniz.

Toplantıda ilk sözü alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğrudan Putin'e seslenerek, "barışa bir şans vermesi" çağrısında bulundu.

05.25 : ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan NBC News kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece bitmeden Ukrayna'yı işgal edebileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın sınırları boyunca kuzeyde, doğuda ve güneyde askeri birliklerini hazır ettiğini belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı büyük çapta bir saldırı başlatması için için her şey hazır görünüyor" dedi.

Gazetecinin, "Açıkça sormam gerekirse, bu gece işgal olacak mı?" sorusuna ise Blinken şu yanıtı verdi: "Kesin bir tarih veya saat veremem ama Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır."

Rusya'yı işgalden vazgeçirmek için hala fırsat olduğunu söyleyen Blinken, "Ancak tekrar söylemem gerekirse Rusya saldırı başlatmanın son safhasında" diye konuştu.

Blinken, Rusya'nın gerilimi tırmandırması halinde kendilerinin de aynı şekilde davranacaklarını vurguladı ve "Bu yüzden ne düşünüyorlarsa bunu da hesaba katmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Eğer bu Putin'i durdurmazsa, ileride çok büyük sonuçların olacağını, Rusya'nın uzun süre ödemek zorunda kalacağı bir bedelin olacağını tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte açıkça belirttik."

01.20 : Rusya lideri Vladimir Putin'in bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçıların yönetimleri Donetsk ve Lugansk, Rus ordusundan yardım istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk liderlerinin Kremlin'e bir mektup yazarak Rusya Devlet Başkanı Putin'den, "Ukrayna saldırganlığını bertaraf edebilmek için Rus ordusunu göndermesini" talep ettiğini duyurdu.

Rus basınına konuşan, Rusya'nın tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, Ukrayna'nın Donetsk'in tamamından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrılıkçılar bölgenin yalnızca bir kısmını elinde tutuyor.

Uzmanlar, Rusya'nın bu talepleri Ukrayna'ya karşı kapsamlı bir taarruz başlatmak için bir bahane olarak kullanabileceğini belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu iki bölgeye yeni Rus askerleri gönderildiğini açıkladı.

ABD basınına konuşan bazı ABD'li yetkililer, Rusya'nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80'inden fazlasının taarruza hazır hale getirildiğini söyledi.