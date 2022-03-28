Rusya -Ukrayna Barış' masası Türkiye'de kuruluyor! Müzakere tarihi belli oldu...

Son dakika haberine göre; Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusyaarasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Wlademir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye’de bir araya geleceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi.