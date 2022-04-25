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İmamoğlu: İstanbul ayın zamanda bir Boşnak kenti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Benjamina Kariç’in davetlisi olarak Saraybosna’ya geldi. İstanbul’un aynı zamanda bir Boşnak şehri olduğunu belirten İmamoğlu, “Yüzlerce yıllık tarihin getirdiği bu bağları, bu yüzyılda çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER 25.04.2022, 16:31 Murat Aydın
İmamoğlu: İstanbul ayın zamanda bir Boşnak kenti

SARAYBOSNA / BOSNA-HERSEK - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Kariç’in davetlisi olarak Bosna-Hersek’in başkentine geldi. İmamoğlu’na Saraybosna ziyaretinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da eşlik etti. İmamoğlu, Saraybosna turuna, Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i ziyaret ederek başladı. Büyükelçilik ziyaretinin ardından Saraybosna Belediyesi’ne geçen İmamoğlu, Belediye Başkanı Kariç ile bir araya geldi.  

KARİÇ: “B40’TA EVİMDE GİBİ HİSSETTİM”

İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından kendisini ilk tebrik eden kişi olduğu bilgisini paylaşan Kariç, İBB Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 29 Kasım 2021’de İBB tarafından düzenlenen “B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi”nde kendisini evinde hissettiğini vurgulayan Kariç, “O yüzden siz de burada kendinizi evinizde gibi hissedin” dedi. Yakın zamanda büyük bir savaştan çıkan ülkesinin içinde bulunduğu siyasal koşullarla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Kariç, “Barıştan sonra şu andaki en büyük, en büyük ve en derin krizlerden birisinde bulunuyoruz” diye konuştu. Merkezi hükümetin durduğu projeleri olduğunu aktaran Kariç, İmamoğlu’nun bu anlamda kendilerine güç verdiğini altını çizdi. Kariç, onay bekledikleri Saraybosna’nın sembol yapılarından “Beyaz Kale”nin restorasyon çalışmalarına verdiği destekten dolayı da İmamoğlu’nun nezdinde İBB’ye teşekkürlerini sundu. 

İMAMOĞLU: “BEYAZ KALE KONUSUNDA KARARLIYIZ” 

İmamoğlu da “16 milyon İstanbullunun selamını getirdim” diyerek, Kariç’e sıcak karşılamasından dolayı teşekkür etti. “Gözümüz, kulağımız, kalbimiz hep burada” diyen İmamoğlu, “Bosna Hersek'in tamamında barışın, demokrasinin, huzurun en güçlü şekilde olması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul ve Saraybosna arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Beyaz Kale konusunda kararlıyız. Güzel bir iş birliği olacak ama devamında başka iş birliklerimizi de Saraybosna'ya kazandırmak ve geleceğe dair her zaman örnek işleri bitirmek ve hediye etmek istiyoruz bu güzel şehrimize” dedi. 

B40 SONRASI İLK YURT DIŞI TEMASI

B40 sonrası “dönem Başkanı” sıfatıyla ilk yurt dışı temasını Saraybosna’ya yapmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran İmamoğlu, “B40’ güçlendirdiğimiz takdirde, bunun sadece Balkanlara iyi gelmeyeceğini, aynı zamanda bütün Avrupa'ya çok iyi geleceğini söylemiştim. Kasım ayında bu sene ev sahipliğin Atina Belediyesi yapacak. Belki de bir sonraki yılın ev sahibi, Benjamina Hanım’la beraber Saraybosna olmalıdır diye düşünmeden edemiyorum” şeklinde konuştu. İstanbul’un aynı zamanda bir Boşnak şehri olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Farklı ırkların, etnik kökenlerin, inançların yaşadığı bir yer İstanbul'da, Boşnak hemşerilerimizin de çok ayrı bir yeri var. Yüzlerce yıllık tarihin getirdiği bu bağları, bu yüzyılda çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

KARİÇ, İMAMOĞLU’NA REHBERLİK YAPTI

İmamoğlu ve Kariç, görüşmenin ardından, kentin tarihi mekanlarından Başçarşı’ya yürüdü. Kariç, rehberlik yaptığı İmamoğlu’na, aralarında Gazi Hüsrev Yadigâr Camii’nin de bulunduğu birçok tarihi ibadethane ve yapıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Başçarşı’nın İstanbul’u andıran sokaklarını adım adım gezen ikili, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kariç ve beraberlerindeki heyet, bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in anıt kabrini de ziyaret etti. İki Başkan, kabrine karanfil bıraktıkları İzzetbegoviç’i dualarla andı. 

İZZETBEGOVİÇ UNUTULMADI

İzzetbegoviç’in kabrini 2019’da da ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Burada, Aliya İzzetbegoviç nezdinde, büyük bir mücadelenin de izlerinin içerisindeyiz. Bir acının izlerinin içindeyiz. Ne yazık ki, 30 yılı aşan o geçmişte yaşadığımız acı günler, burada şehitleriyle bizi karşılıyor. O mücadelenin en büyük lideri ve ismi de Aliye İzzetbegoviç’ti. Çok önemli bir şahsiyet. Balkanlar'da çok iz bırakmış ve bu soykırıma karşı mücadele vermiş bir insandır. Aynı zamanda, belki buradaki insanlar çok seviyor ama bir o kadar da Türkiye'deki insanların çok sevdiği bir insan. Bu yönüyle de çok değerli. Hem Bosna Hersek'e gelip hem Saraybosna'yı ziyaret edip mutlaka İzzetbegoviç'e gelip onun huzurunda dua etmek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlünden geçendir. 16 milyon İstanbullu adına, burada huzurunda dua edip, ona minnet duygularımızı iletip, insanlığın bir daha böylesi bir soykırım, böylesi bir acıyı hiçbir yerde yaşanmamasının dualarını ettim. Ruhu şad olsun. Allah kabul etsin diyorum.”

#ibb #başkan #Ekremİmamoğlu #bosnahersek #boşnak #istanbul
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