Şehir genelinde birçok noktaya sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda birçok mekân kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ile birlikte inşa ettiği 'Dilovası Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yeni yaşam alanlarından birisi olacak proje, temel çalışma imalatları ile devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir ve Dilovası Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı Kent Meydanı Projesi'nde toplamda 110 adet mini ve 60 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Temel alt kotu kazısı, temel yalıtım ve grobeton işlerinin de tamamlandığı projede şuan temel aplikasyonu ile temel demirlerinin bağlanması gerçekleştiriliyor.

7 BİN 197 M2 KULLANIM ALANI

Dilovası Kent Meydanı Projesi, ilçenin yeni bir sosyal, kültürel ve sanatsal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Dilovası'nın yeni yaşam alanı 2 bin 400 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek ve toplam kullanım alanı 7 bin 197 metrekare olacak. 540 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje iki bodrum kat ve zemin kattan oluşacak.

Dilovası Kent Meydanı'nın zemin katında açık teras alanı, birinci bodrum katta fuaye alanı, kafeterya ve teras alanı, Aile Çocuk Merkezi (Küçük yaş grubu çocuklar için oyun ve aktivite alanı), Bowling Salonu, E-Spor Salonu, 2 adet sinema salonu, sinema fuaye alanı ve toplantı odası olacak. İkinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark, özel bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları bulunacak.