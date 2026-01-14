Beylikdüzü Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği 11. Yarıyıl Şenlikleri, 17-31 Ocak tarihleri arasında üç farklı merkezde çocuklarla buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı 11. Yarıyıl Şenlikleri başlıyor.

17-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek şenlik; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere üç ayrı merkezde gerçekleşecek.

Yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen çocuklar; atölyelerden sahne gösterilerine, film gösterimlerinden bilim ve sanat etkinliklerine kadar birçok ücretsiz etkinlikle tatillerini dolu dolu geçirecek. Tamamı ücretsiz olarak sunulacak bu etkinlikler, 11 gün boyunca çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, sosyal becerilerini desteklemeyi ve tatillerini verimli geçirmelerini amaçlıyor.

SANAT, BİLİM VE EĞLENCE BİR ARADA

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler kapsamında; çiçek dikimi, model uçak, robotik kodlama, VR, mum yapımı, bez çanta boyama, ebru, mandala, fen-bilim, ritim, kukla yapımı, yaratıcı drama, çocuk zumbası, jimnastik ve fotoğraf atölyelerinin de yer aldığı 17 farklı atölye çocuklarla buluşacak. Merkezde kurulacak Drone Sahası Atölyesi ve Planetaryum Çadırı ile çocuklar teknoloji ve uzayla tanışma fırsatı yakalayacak. Ayşen Gruda Sahnesi'nde sahne gösterimleri, Şener Şen Sahnesi'nde film gösterimleri yapılırken; Beylikdüzü Sahnesi'nde ise bilim şovları ve Belediye Çocuk Tiyatrosu sahne alacak. Ayrıca etkinlik süresince her hafta sonu yüz boyama, maskotlar ve oyunlarla şenlik coşkusu artacak. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler kapsamında; ritim, kukla yapımı ve yaratıcı drama atölyelerinin yanı sıra çocuk sineması seçkisiyle Çılgın Kuşlar, Dinozorlar, Jumbo ve Peter Pan&TinkerBell filmleri izleyiciyle buluşacak. Galeri Beylikdüzü'nde ise ebru, karikatür, sonsuz tuval, kar küresi yapımı ve fincan boyama atölyeleri düzenlenecek. Beylikdüzü Belediyesi, hazırladığı bu kapsamlı programla çocuklara eğitici ve keyifli bir yarıyıl tatili deneyimi sunmayı hedefliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, çocukların etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla şenlik süresince ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Yarıyıl şenlikleri kapsamında Beylikdüzü Sahnesi ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilecek gösterimlere ise ücretsiz online bilet ile katılım sağlanabilecek.

Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar https://www.beylikduzu.istanbul/duyurular/beylikduzu-11yariyil-senligi--843 adresini ziyaret edebilir veya belediyenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir.