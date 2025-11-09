Dilovası'ndaki yangında hayatlarını kaybeden 6 kişi için cenaze törenleri düzenlendi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekilleri, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile Bakan Yardımcıları ve belediye başkanları törenlere katılarak, ailelerin acısını paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Dilovası'ndaki bir imalathanede çıkan yangında 6 vatandaşımız yaşamlarını yitirdi. Acı olayda hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir (18), kardeşi Nisanur Taşdemir (16) ve Cansu Esetoğlu'nun (15) cenazeleri Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Duygu yüklü cenaze törenine büyük bir kalabalık katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu cenazede ailelerin yanında yer aldı, acılarını paylaştı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ise yine aynı olayda hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın (59) cenaze törenine katılmak üzere Gül Camii'ndeydi. Yılmaz'ın cenazesi de Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden Hanım Gülek (52) için Eyüp Sultan Camii'nde, Esma Gikan (31) için de Vahdet Camii'nde cenaze törenleri düzenlendi. Bakan yardımcıları ve milletvekilleri, acılı aileleri yalnız bırakmadı.