ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili yürütülen adli sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, olay kapsamında şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeninin ve sorumluların belirlenmesine yönelik olarak makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tunç, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bakan Tunç'un paylaşımı, adli sürecin kararlılıkla sürdürüleceği yönündeki mesajıyla dikkat çekti.