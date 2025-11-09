Sosyal medyada Iğdır'da bir mekanda masalardaki ısıtıcı için 2 bin TL talep edildiği yönündeki iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Yapılan denetimde, söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, dekoratif bir düzenek olduğu ve fiyatın 799 TL olarak belirlendiği tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan 'Iğdır'daki bir mekanda masalarda ısıtma sistemi açılması için 2 bin TL talep edildiği' iddiasını değerlendirmek üzere derhal inceleme başlattı. Yapılan yerinde denetim sonucunda, söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlamalarda kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu belirlendi

Denetim sırasında işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı kaydedildi. Bakanlık, ticari işlemlerle ilgili her türlü iddiada fiş, fatura veya ödeme belgesinin esas olduğunu, sözlü beyan veya belgesiz paylaşımların tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.

https://twitter.com/ticaret/status/1987532581273743594

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına paylaşımlarını yazılı veya kayıtlı belgelere dayandırmaları yönünde çağrı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin korunması hem de adil ve dürüst hizmet veren işletmelerin haklarının gözetilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.