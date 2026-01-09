Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 10 Ocak Cumartesi günü Marmara, Ege ve birçok bölgede kuvvetli rüzgâr, fırtına ve yerel kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ise lodos ve fırtınaya karşı alınabilecek güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için kuvvetli hava olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamaya göre Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Açıklamada, yetkili kurumlar tarafından yapılacak uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği de vurgulandı.