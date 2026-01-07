Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2026 yılında memur ve sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, 15 Ocak 2026 - 14 Ocak 2027 tarihleri arasında memur ve sözleşmeli personelden alınacak günlük asgari yemek bedelleri yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, öğle yemeği hizmetinin maliyetinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de üçte ikisi, diğer illerde ise yarısı kurum bütçelerinden karşılanacak; kalan kısım ise yemek hizmetinden yararlanan personelden tahsil edilecek. Kurumlar, belirlenen asgari tutarların üzerinde yemek bedeli belirleyebilecek.

Memurlar için günlük asgari yemek bedelleri, ek göstergeye göre 12,86 TL ile 52,46 TL arasında değişirken; sözleşmeli personel için günlük yemek bedeli, brüt sözleşme ücretine göre 15,65 TL'den başlayıp 62,71 TL'ye kadar yükseliyor.

Düzenleme, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.