Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesine ilişkin törende, bugüne kadar 65 bin 534 gencin kamuda istihdam edildiğini açıkladı. Kura sonuçlarına saat 17.00'den itibaren Bakanlığın internet sitesi, e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen **'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'**nde konuştu. Törende 605 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için kura çekimi yapıldı.

Konuşmasına Yalova'da şehit olan polisler için taziye mesajıyla başlayan Göktaş, devlet korumasında yetişen gençlerin sadece çocukluk dönemlerinde değil, eğitimlerini tamamladıktan sonra da yalnız bırakılmadığını vurguladı. Göktaş, 'Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini gerçekleştirdik' dedi. Çocukların üstün yararını esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Göktaş, 14 bin 57 çocuğa ev tipi kuruluşlarda bakım sağlandığını, 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde ise bin 395 çocuğa özel bakım hizmeti verildiğini aktardı. Ayrıca binlerce çocuğun spor, kültür ve sanat faaliyetleriyle desteklendiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, istihdam desteklerine de değinerek, özel sektörde çalışan gençlerin sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl boyunca karşılandığını ve bugüne kadar 15 bin 165 özel sektör istihdam teşviki verildiğini açıkladı. Ataması yapılan gençlere seslenen Göktaş, 'Sizler Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak güçsünüz. Ülkemizin güçlü yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz' dedi.

Törende butona basılarak atamalar gerçekleştirildi.

Kura sonuçlarının saat 17.00'den itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabileceği öğrenildi.