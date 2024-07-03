DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin asgari ücret politikasızlığını, zamları ve hükümetin tutumunu eleştirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, çalışanların yarısını oluşturan asgari ücretlinin 17 bin 2 lira ile yılın ilk çeyreğinde bile açlık sınırının altında kaldığını, zamların zamanlamasının manidar olduğunu ve hükümetin “bu ayak oyunlarından vazgeçip çalışana hak ettiğini vermesi” gerektiğini söyledi.



Asgari ücretin hayat pahalılığına karşı, açlığa karşı, emek sömürüsüne karşı çalışanı korumak olduğunu kaydeden Avşar, "Çalışana asgari düzeyde insan onuruna yakışır bir hayat sağlamaktır” diyen Avşar, bir ülkede bu standart açlık ve yoksulluk sınırları ile mukayese edilerek test edilir. Ülkemizde açlık sınırı yılın ilk çeyreğinde asgari ücretin üstüne çıktı. Asgari ücret 17002 lira ve asgari emekli aylığı 10 bin lira iken TÜRK-İŞ, haziran ayı açlık sınırını 18 bin 978 lira 77, yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 lira 10 kuruş olarak açıkladı.” dedi.

Avşar, “Yoksulluk sınırına hiç bakmadan açlık sınırının asgari ücretin 2 bin TL üstüne ve asgari emekli aylığın ise yaklaşık 2 katına çıktığını görmekteyiz.” dedi.

“Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere asgari ücret sabit kalacaktır” diyen Avşar; “Sabit kalan bir asgari ücrette, toplam ücretli çalışanların yarısını oluşturan asgari ücretli yılın 2. 3. 4. çeyreğinde nasıl geçinecektir?” ifadelerini kullandı.

ÜCRET ARTIŞI ENFLASYON ARTIŞ ORANINA ENDEKSLENMELİDİR.

Avşar, Bakan Şimşek’in bir TV programında ülkedeki enflasyonu unutarak “Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde, Türkiye'de asgari ücret düşük değil" ifadelerini hatırlattı. Avşar, Şimşek’in bu ifadelerine karşılık TÜİK verilerine göre bile Türkiye’nin Avrupa ve dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. “Ücret artışları enflasyonu tetikler bahanesi bu tablo karşısında ne kadar insanidir? Ne kadar gerçekçidir?” diye soran Avşar, “İktidar derhal en az 6 aylık enflasyon farkı oranında dahi olsa asgari ücret artışı yapmalı ve asgari ücret artışını enflasyona endekslemelidir. Bu bir zorunluluktur, tercih değil.” dedi.