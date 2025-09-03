DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Çınarcık İçme Suyu Projesi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaları “Karagöz-Hacivat atışması”na benzeterek, “Perdeyi kapatın, suyu açın. Bursa’nın suyunu reklam panolarında değil, musluklarda görmek istiyoruz” dedi. Şeffaflık ve kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Bursa’nın su krizine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Çınarcık İçme Suyu Projesi etrafındaki “ben getirdim-sen getirdin” tartışmalarını “Karagöz-Hacivat atışması” olarak nitelendiren Başkan Öztürk, “Bursa’yı susuz bırakan bereketsizlik değil, beceriksizliktir. Sorun doğada değil, yönetimdedir” dedi.

“SUYU KİM GETİRDİYSE GETİRDİ, MUSLUĞA AKSIN”

Öztürk, Çınarcık projesinin 1990’larda planlandığını, Erdem Saker döneminde başladığını, Recep Altepe zamanında altyapının tamamlandığını ve Alinur Aktaş döneminde devreye alındığını hatırlatarak, “Suyu kimse tekelinde tutamaz. Mustafa Bozbey’in bu projeyle doğrudan tasarrufu yok. Bursa’nın ihtiyacı hamasete değil, dürüst veriye ve sağlam yönetime” diye konuştu.

Öztürk, Bursa’nın su krizini ağırlaştıran nedenleri şöyle sıraladı:

Barajlarda kritik seviye: Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyeleri alarm veriyor, kuraklık yönetimi yetersiz.

Altyapı sorunu: Nüfus ve sanayi artarken şebeke modernizasyonu geride kaldı.

Yüksek kayıp-kaçak: BUSKİ verilerine göre suyun %25-30’u yolda kayboluyor. Öztürk, “Dört bardaktan biri vatandaşa ulaşmadan yok oluyor” dedi.

“150 MİLYON EURO’NUN HESABI NEREDE?”

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, 2023’te 150 milyon Euro’luk Çınarcık projesi ihalesini, 127 milyon Euro’luk sözleşmeyi ve “tasarruf ettik” söylemini sorguladı.

Projenin 9 ay erken tamamlandığını, 1 Eylül 2025’ten itibaren günlük 110 bin m³ su sağladığını ve 2026’da 300 bin metreküp hedeflendiğini hatırlatan Başkan Öztürk, “Bu paranın hesabı nerede? Yatırım faturalara nasıl yansıdı? Maliyet ve borçlanma kalem kalem açıklansın” dedi. Çözüm için önerilerde de bulunan Öztürk, “Bursa’nın suyu rant değil, halkın hakkıdır.” diyerek suyun siyasete alet edilmemesini istedi. 150 milyon Euro’nun her kalemi kamuoyuna açıklanmasını isteyen Öztürk, Kayıp-kaçakta yüzde 30 kabul edilemez olduğunu, hedefin tek haneli oran olduğunu, baraj bağımlılığından çıkılarak yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı için yasal-teknik paket hazırlanmasını talep etti.

Öztürk, “Bursa’nın suyu afişlerde değil, musluklarda akmalı. Susuzluk bir tiyatro değil, yönetim testidir. Kaynağı getirmek kadar adil dağıtmak ve israfı sıfırlamak görevdir” diyerek sözlerini tamamladı.