MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini, Suriye’nin bütünlüğüne kast edenlerin başarısız olacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de sert tepki gösteren Bahçeli, “Düşman arıyorsa etrafına baksın” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı’nın milli ve manevi değerlerle hareket ettiğini, Türkiye’nin temel sorunlarına kararlılıkla müdahale edildiğini vurguladı.

Gündeme ilişkin yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yeni dünyanın Türk yorumunun şekillendiğini, Türk ve Kürt arasındaki birliğe gölge düşürmeye çalışanların tezgahının bozulduğunu ifade etti. Bahçeli, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “Terörsüz Türkiye” hedefiyle çalıştığını, ancak bazı mesleki kuruluşlar ve CHP’nin sabotaj girişimleriyle bu sürecin baltalanmaya çalışıldığını belirtti.

PKK’nın fesih sürecindeki durgunluğa dikkat çeken Bahçeli, SDG/YPG’nin İmralı’nın 27 Şubat 2025’teki “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısına uyması gerektiğini, aksi takdirde Ankara ve Şam’ın ortak askeri müdahalesinin kaçınılmaz olacağını söyledi.

İsrail’in Suriye’yi parçalama planlarına karşı Türkiye’nin direniş gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki konuşmasını “rezalet” olarak nitelendirerek, Özel’in “Büyük Taarruz emri veren kumandan olmak istiyorum” sözlerini akıl tutulması olarak değerlendirdi. Özel’in savunma sanayii atılımlarını baltaladığını, füze denemelerinden yakınarak “balıkların yuvalarından kaçtığını” iddia ettiğini belirten Devlet Bahçeli, “Emperyalizmin oltasına takılan Özel, düşman arıyorsa etrafına baksın” dedi.

CHP’yi “siyasi koma”da olmakla suçlayan Bahçeli, partinin yolsuzluk iddialarıyla yüzleşmesi gerektiğini ifade ederek, Cumhur İttifakı’nın istikbalin kudretli devletini inşa edeceğini, istiklal ve egemenlik haklarını sonuna kadar koruyacağını vurguladı. Bahçeli, “Kürt kardeşlerimiz Siyonizm’in avucuna düşmeyecek, Suriye’deki tüm unsurlar tuzakları el birliğiyle kıracak” dedi.