Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yarıyıl tatilinde 9-15 yaş arası çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimlerini desteklemek için 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nı 81 ilde uygulayacak.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli ve üretken geçirmelerini sağlamak amacıyla 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nı 2026 yılında da hayata geçiriyor.

Program, 9-12 ve 13-15 yaş grubundaki gençlere yönelik olarak planlandı ve Türkiye genelindeki 81 ildeki gençlik merkezlerinde uygulanacak.

19-24 Ocak ve 26-31 Ocak 2026 tarihleri arasında iki dönem halinde yürütülecek program kapsamında gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi etkinliklere katılabilecek.

Faaliyetler, Pazartesi'den Cumartesi'ye kadar her gün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek ve 31 Ocak 2026'da yapılacak kapanış etkinliği ile son bulacak.

Program, yarıyıl tatilini yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor.