İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Dervişoğlu, 'Terör örgütüyle muhatap olan, devleti onunla aynı masaya oturtan bir anlayıştan rahatsızız. İhanet sözü bile, bu vahameti anlatmak için yetersizdir' dedi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında hükümete ve iktidar partisine yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, Meclis'te 'devlet adabının ve ciddiyetinin zedelendiğini' ifade etti.

Gazi Meclisin ettiği yemini hiçe sayanların şov sahnesi haline getirilmeye çalışıldığını öne süren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Biz devlet adabı dedikçe, rezalete bahane arıyorlar. Türk milletinin kutsal vekaletine sahip çıktıkça, gaflete alet olanlar zeytinyağı gibi üste çıkıyor' dedi.

Dervişoğlu, partisinin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'nın açıklamaları nedeniyle hedef alındığını belirterek, 'Usta sadece malumu ilan etti' diyerek, 'Erhan Usta, herkesin bildiği soruları sordu. Millet bizi buraya yanlışa dur demek için gönderdi. Şimdi aynı soruyu ben de soruyorum: Terörist başının size, sizin de ona olan sevdanız nereden geliyor? Öcalan canisinin size olan muhabbetinin sebebi ne?' diye konuştu.

Dervişoğlu, iktidarın 'terörsüz Türkiye' söylemini eleştirerek, 'Önceki devlet politikası terörlü Türkiye miydi?' diye sordu.

'Vatanı bölmeye ant içmiş, 50 bin insanımızın kanını dökmüş terör örgütünün yol haritasını devlet politikası diye yutturmaya kalkıyorlar' diyen Dervişoğlu, '23 yıldır iktidardasınız, hâlâ terörsüz Türkiye'den söz ediyorsunuz. İhanet sözü bile bu vahameti anlatmaya yetmez.' dedi.

'KAYNAK VAR AMA VATANDAŞA YOK'

Konuşmasında ekonomik tabloya da değinen Dervişoğlu, yüksek enflasyon, düşük ücretler ve bütçe dengesizliklerini eleştirerek, iktidarın kaynakları yanlış kullandığını söyledi. Dervişoğlu, 'Bütçe geliyor, zamlar geliyor, her yeni gün yeni bir kıyamet gibi. 7,5 milyon çalışan 22 bin liralık asgari ücrete mahkûm. TÜRK-İŞ'e göre açlık sınırı 28 bin 412 lira. Bizim 2025 için önerdiğimiz 28 bin liranın üzerine yüzde 20 zam yapılsaydı, bugün asgari ücret 33 bin 600 lira olurdu. Kaynak yok diyorlar, var kardeşim, ama vatandaşa yok.' diye konuştu.

Hükümetin altyapı yatırımlarındaki maliyetleri de eleştiren Dervişoğlu, Çin'in Pekin-Urumçi otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu maliyetlerini karşılaştırarak, 'Çin 2 bin 540 kilometrelik otoyolu 2,5 milyar dolara yaptı. Bizim 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ise 11 milyar dolar. Tam 26 katı! Bu farkı hangi gerekçeyle açıklayacaksınız? Fiyatı üçe katlasan bile 7,5 milyar dolar eder, 65 milyar dolar nereye gidiyor?' diye sordu.

'HER HANEDE VAHAMET VAR'

Dervişoğlu, ekonomik krizden toplumun tüm kesimlerinin etkilendiğini vurgulayarak, 'Vahamet sadece siyasette değil, her hanede, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin evinde. Herkes geçim derdinde, millet perişan. Ama iktidar hâlâ algı siyasetinde' dedi.

Konuşmasında parti olarak temel değerlerinden ödün vermeyeceklerini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Bizim rahatsızlığımız Türklüğe, Cumhuriyet'e ve hukuk devletine düşmanlık edenlerdendir. Kimi Cumhuriyetten, kimi Türklükten, kimi hukuk devletinden rahatsız. Bizse, Türk milletinin birliğinden rahatsız olanlardan rahatsızız. Onun için feryat ediyor, onun için sesimizi çıkarıyoruz' diye konuştu.