Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM'de Millî Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, askeri eğitim ve sağlık kurumlarının önemine dikkat çekerek askeri liselerin ve askeri hastanelerin yeniden hizmete açılmasını talep etti.

CHP'li Yontar, konuşmasında ayrıca savunma alımlarına ilişkin önerilerde bulunarak, diğer ülkelerin kullanılmaz hale getirdiği makine, teçhizat ve uçakların alınmamasını istedi.

Astsubayların ve uzman çavuşların haklarına değinen Yontar, 'Astsubay emekli maaşlarındaki statü adaletsizliğinin giderilmesi, kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan astsubaylara kademe hakkı verilmesi, 2000-2003 mezunu astsubayların sigorta başlangıçlarının düzeltilmesi, uzman çavuşların özlük haklarının güncellenmesi, sözleşmenin kaldırılarak kadroya geçirilmesi ve orduevlerinden yararlanma hakkının sağlanması' gerektiğini kaydetti.

Gaziler için de önerilerde bulunan Yontar, tedavi süreçlerindeki eksikliklerin giderilmesi, fiziksel ve ruhsal rehabilitasyon imkânlarının artırılması, derece aylık, istihdam, tazminat ve maluliyet konularındaki eşitsizliklerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca gazilere yeşil pasaport verilemiyorsa hizmet pasaportunun sağlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Milletvekili Yontar'ın açıklamaları, özellikle askerî personelin hakları ve gazilerin sosyal güvenliği konusunda Meclis gündeminde dikkat çeken talepler arasında yer aldı.