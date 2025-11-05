TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye'nin üretim, teknoloji ve ihracatta büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, 'Bu ülke artık ithal eden değil, ihraç eden; taklit eden değil, üreten bir Türkiye haline gelmiştir' dedi.

BURSA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda bir sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından söz alan Komisyon Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarını değerlendirdi.

Milletvekili Kılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sanayiyi güçlendiren, kalkınmayı ülkenin her köşesine yayan ve gençleri teknolojiyle buluşturan projeler yürüttüğünü belirterek, 'Organize sanayi bölgesi sayısı 371'e ulaştı. 2025 sonuna kadar 24 OSB ve 6 sanayi sitesi daha tamamlanacak, 107 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Türkiye artık teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir ülke konumundadır.' dedi.

'TOGG, YERLİ MÜHENDİSLİĞİN ZAFERİDİR'

Türkiye'nin sanayi, üretim ve ihracatta küresel bir güç haline geldiğini vurgulayan Kılıç, Togg'un bu başarının en somut örneği olduğunu söyledi. Togg'un Türkiye'nin otomotivde küresel oyuncu olma hedefinin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu ifade eden Milletvekili Kılıç, 'Üçüncü yaşını kutlayan Togg, 75 bin satışla elektrikli araç pazarında yüzde 25'lik paya ulaştı. Bu, vizyonun ve yerli mühendisliğin zaferidir' dedi.

'BURSA, SANAYİ VE TEKNOLOJİDE TÜRKİYE'NİN GURURU'

Bursa'nın sanayi üretiminde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kılıç, kentin 17 organize sanayi bölgesiyle Türkiye'de en fazla OSB'ye sahip il olduğunu belirterek, '600 bini aşkın sanayi çalışanı, 137 Ar-Ge merkezi, 32 tasarım merkezi, 2 teknoloji geliştirme bölgesi ve TEKNOSAB projesiyle Bursa artık sadece sanayi değil, teknoloji ve inovasyon şehridir' dedi.

Muhalefetin sanayi üretimine yönelik eleştirilerini 'ezber' olarak nitelendiren Kılıç, Türkiye'nin küresel krizlere rağmen üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Kılıç, Türkiye'nin savunma sanayisinden kimyaya, makineden elektroniğe kadar pek çok alanda katma değeri yüksek üretime geçtiğini belirterek, bu dönüşüm nicelikten niteliğe, miktardan markaya geçiş süreci olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin artık ithal eden değil, ihraç eden; taklit eden değil, üreten bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıç, 'Biz OSB'ler kuruyor, teknoparklar açıyor, Ar-Ge merkezleriyle sanayimizi dijital çağa taşıyoruz. Bugün 375'ten fazla OSB, 100'ü aşkın teknopark, 1600'den fazla Ar-Ge merkezi faaliyette. Bu mu yerinde saymak? Biz konuşarak değil, üreterek siyaset yapan bir kadroyuz. Sanayi, bağımsızlığın ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır.' diye konuştu.

Kılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2026 yılı bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.