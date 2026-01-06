DENİZLİ (İGFA) - 'Birlikte yönetim' anlayışı çerçevesinde şehrin kalkınma stratejilerine öncü olacak yepyeni bir adım atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Şehir Pusulası adlı projesini başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin yürüttüğü proje, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön verecek, yatırım ve hizmet stratejilerine ise ana rehber olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekipler bu kapsamda dezavantajlı mahallelerden başlayarak vatandaşlarla birebir anket çalışması gerçekleştiriyor.

Hanede yaşayanların eğitim ve sağlık başta olmak üzere geçim şartları ile sosyo-ekonomik durumlarının detaylarıyla belirlendiği çalışmada ayrıca mahalledeki güvenlik ve diğer sorunlara da cevap isteniyor.



SOSYAL DOKU BELİRLENİYOR



Altyapı, üstyapı, çevre temizliği, yeşil alanlar, sokak hayvanları, trafik yoğunluğu, toplu taşıma ve sosyal yardım gibi uygulamaların değerlendirildiği vatandaş memnuniyet anketinin de yer aldığı projede Denizli Büyükşehir Belediyesinden hangi sorunlara öncelik vermesi gerektiği de soruluyor.

Vatandaşlarla örnekleme yöntemi ile yapılan anketlerle mahallelerin tek tek röntgeni çekilirken, projede halkın öncelikli ihtiyaçları ilk ağızdan tespit ediliyor. Sahada tespit edilen veriler ise istatistik uzmanları tarafından özel bir programda toplanarak bölgenin veri analizi yapılıyor, mahallenin sosyal dokusu belirleniyor. Denizli kent merkezinde yürütülen projede mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapılırken, çalışmadan elde edilen bilimsel verilerin Büyükşehir Belediyesinin yatırım planlarına rehber olacağına dikkat çekiliyor.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ORTAK AKIL DÖNEMİNİ KALICI HALE GETİRECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şehir Pusulası projesiyle sosyal yardım hizmetlerinin etkin kullanılması, toplumsal dayanışma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve birlikte yönetimi amaçladıklarını belirterek, 'Projemizle mahallelerimizin sosyal röntgenini çekerek halkımızın ihtiyaçlarına en doğru çözümü üretmek için çalışıyoruz. Ekiplerimizin sahadan topladığı veriler, sosyal yardımlardan altyapıya kadar tüm yatırımlarımızda rehberimiz olacak. Denizli'de ortak akıl dönemini kalıcı hale getireceğiz ve kaynaklarımızı halkımızın öncelikli sorunlarının çözümüne aktaracağız' ifadelerini kullandı.