Kocaeli İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından Yahya Kaptan'ı vefatının 106. yıl dönümünde Yahya Kaptan Anıt Meydanı'nda düzenlenecek törenle anacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli'de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit'te adına semt kurulan Yahya Kaptan'ı ölümünün 106'ncı yılında anacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Anıtı'nda düzenlenecek anma programı 8 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

YAHYA KAPTAN KİMDİR?

1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kasabasında doğan Yahya Kaptan, İzmit ve çevresinde Kuvâ-yi Milliye teşkilatlanmasında önemli rol üstlendi. Mustafa Kemal Paşa ile kurduğu doğrudan temas doğrultusunda yürüttüğü mücadeleyle, İstanbul Hükümeti ile bağlantılı hain ve işbirlikçi çetelerin faaliyetlerini engelledi.

Vatan uğruna verdiği mücadele nedeniyle hedef hâline gelen Yahya Kaptan, 8 Ocak 1920'de hain bir saldırı sonucu şehit edildi. Milli Mücadele tarihine adını yazdıran Yahya Kaptan, bağımsızlık mücadelesine sunduğu katkılarla bugün de saygıyla anılmaya devam ediyor.