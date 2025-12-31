Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kentin ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla, yıllardır çözüm bekleyen cadde ve sokaklar modern ve dayanıklı bir üstyapıya kavuşturuluyor.

DENİZLİ (İGFA) - Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Zafer Mahallesi Zafer Caddesi, Sümer Mahallesi Çal Caddesi ile Gerzele Mahallesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu'na incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz ve Fen İşleri Daire Başkanı Nuriye Çevni eşlik etti.



GERZELE MAHALLESİ'NDE KAPSAMLI ÜSTYAPI YATIRIMI



Gerzele Mahallesi'nde adeta baştan sona bir yenilenme süreci yaşanıyor. 555 Sokak ile Hakkı Dereköylü, Kemal Akyurt ve Yavuz Sultan Selim Caddeleri'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında, bölgeye uzun yıllar hizmet edecek nitelikte kapsamlı bir yatırım planı hayata geçiriliyor. Proje tamamlandığında toplam 3,5 kilometre uzunluğunda ve 45 bin metrekarelik yol ağı yeni asfalta kavuşacak. Yaya güvenliği ve konforu için ise 28 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Bölgede yaklaşık 9 bin ton sıcak asfalt serilirken, yol ve kaldırım temellerinde dayanıklılığı artırmak amacıyla 32 bin ton PMT malzemesi kullanılacak. Çalışmalar tamamlandığında Gerzele Mahallesi, modern ulaşım standartlarına uygun güçlü bir altyapıya sahip olacak.





SÜMER MAHALLESİ'NDE YOĞUN VE ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA



Sümer Mahallesi'nde de üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Çal Caddesi başta olmak üzere Akçeşme'de toplam 4 bin 310 metre uzunluğunda, 82 bin 925 metrekarelik alanda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 27 bin 405 metrekarelik alanda kilit parke uygulaması yapılarak mahallede hem araç hem de yaya ulaşımı daha konforlu hale getirilecek.



ZAFER MAHALLESİ'NDE ANA ARTERE GÜÇLÜ DOKUNUŞ



Zafer Mahallesi'nin önemli ulaşım akslarından biri olan Zafer Caddesi'nde yürütülen çalışmalar da hızla devam ediyor. Toplam 21 bin metrekarelik çalışma alanında yaklaşık 4 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. Yapılan düzenlemelerle cadde, daha güvenli ve akıcı bir trafik yapısına kavuşacak.





'UZUN VADELİ VE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ'



Denizli genelinde sürdürülen çalışmalarla 2025 yılını adeta sıcak asfalt ve yoğun hizmet yılına dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, hedeflerinin günü kurtaran değil, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmek olduğunu ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım altyapısını güçlendirmek önceliğimiz. Denizli'nin her mahallesinde eşit, planlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışıyoruz' dedi.