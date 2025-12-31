Manyas Kadın Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, merkezin Manyas'a çok yakıştığını belirtirken, 'Burası dayanışmanın, eşitliğin ve toplumsal güçlenmenin somut bir göstergesi olarak Manyas'ımızda hizmet verecek.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Manyas Kadın Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Törene Akın çiftinin yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Manyaslı kadınların sosyal yaşamına değer katacak Manyas Kadın Yaşam Merkezi'nin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Merkezimizin açılış törenini bugün yapıyoruz ancak bu merkezimiz çok daha önce hizmet vermeye başladı. Kısa sürede 630 hemşehrimize doğrudan hizmet sunduk. Merkezimizde; sosyal donatılar, aktivite alanları, psikolojik danışmanlık hizmetleri, spor alanları gibi kadınların faydalanabileceği pek çok hizmet noktası mevcut. Ayrıca kadınlar burada zaman geçirirken çocukları da oyun alanlarında uzman eğitmenlerimizin gözetiminde etkinliklere katılabiliyor. Böylelikle çocuklarını bir yere bırakma imkânı olmayan anneler de sosyal hayata dâhil olma imkânı bulacak.' diye konuştu.

'MANYAS'A ÇOK YAKIŞTI'

Merkezde haftalık olarak farklı farklı içeriklerle etkinliklerin, seminerlerin, eğitimlerin düzenlendiğini ifade eden Akın, 'Kadınlar burada, randevu sistemi ile ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de alabiliyor. Burası dayanışmanın, eşitliğin ve toplumsal güçlenmenin somut bir göstergesi olarak Manyas'ımıza hizmet vermeye devam edecek. Kadın Yaşam Merkezimiz Manyas'ımıza çok yakıştı, hayırlı uğurlu olsun.' dedi.