Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çal-Güney Buldan Turizm Rotası' Denizli'nin bu bölgedeki doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtıyor.

DENİZLİ(İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü başta gençler ve geziye meraklı Denizlililerle bölgenin turizm açısından değerlendirmesini ve uygulanabilir gezi rotalarını turizme kazandırıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini gençlere ve Denizlili gezi meraklılarına tanıtmak, farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir turizm rotasını uygulamalı olarak turizme kazandırıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği farklı zamanlardaki 3 ayrı etkinlikle katılımcılar, Laodikeia Antik Kenti, Kaklık Mağarası, Çal Kısık Kanyonu, Apollon Lairbenos Tapınağı, Çal köyleri, Güney Şelalesi, Tripolis Antik Kenti ve Buldan ilçesini ziyaret etti.

Katılımcılar hem kentin zengin turizm değerlerini yakından tanıma, hem de tarih ve doğayla iç içe keyifli zaman geçirme olanağı buldu. Gezi meraklılarına yönelik olarak başlatılan proje ile Denizli'nin sahip olduğu turizm hazinelerinin daha geniş kitlelere tanıtılması, gençlerin kent kimliğine bağlılıklarının güçlendirilmesi ve kültürel miras bilincinin artırılması hedefleniyor.



TURİZM ŞEHRİ DENİZLİ



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte turizm rotalarını aktif hale getirebilmek için birçok çalışma yaptıklarını belirterek 'Bu kentte olup, kenti tanımayan ve haberdar olmak isteyen üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ve kentte yaşayan gezi meraklılarını gezdirmek istiyoruz. Gençlerimiz ve hemşehrilerimizin bu projede olmasını çok önemsiyoruz. Turizm şehri Denizli'miz için kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Deneyerek ve yaşatarak çalıştığımız bu rotanın tur acentelerince tur programlarına alınarak değerlendirmesini bekliyoruz' dedi.