İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor Kulübü'nün yönetici ve personeliyle yeni yıl öncesi bir araya geldi.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen buluşmaya bürokratlar, antrenörler, uluslararası başarı elde etmiş sporcular ve aileleri katıldı. Program, yeni yıla özel jimnastik gösterisiyle başladı. Tüm yıl boyunca sporun ve sporcunun yanında olan Başkan Tugay'a, saha çalışmaları ve yarışmalardaki destekleri için yeni yıl hediyesi takdim edildi. Ayrıca 2025'te uluslararası arenada madalya kazanan sporculara da hediyeler verildi.

'2026'YI DA DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Yeni bir yıla giriyoruz. Zaman çok hızlı geçti, 2026 da öyle geçecek. Ancak geçen yıl boyunca herkes çok emek harcadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentimizin kaderinde önemli roller üstlenen bir kurum olarak tüm birimleriyle çalışıyor. Üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz ve önümüzdeki yıl için daha iyi hedefler koyacağız. Amacımız çok net: İzmir'de yaşayan herkesin spor yapabilmesi için destek olmak, dersler, kurslar ve okullar açmak, her yaştan vatandaşa yeni spor alanları kazandırmak. Ne yaptığını bilen, planlayan ve adımlarını sağlam atan bir kurum olarak 2026'yı da dolu dolu geçireceğiz' dedi.

'SİZLER BANA EMANETSİNİZ'

'Spor, İzmir'in en önemli karakterlerinden birisidir' diyen Başkan Tugay, 'Biliyoruz ki İzmir'den çok daha başarılı, zaferleri olan sporcular çıkacak. Ne kadar zor şartlarda olursak olalım, dayanışmamızı eksik etmeyeceğiz. Birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı azaltmayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, sizler bana emanetsiniz. Belediye başkanınız olarak bu görevi ve sorumluluğu üzerime aldım. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan sporcularımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Ama önümüzdeki yıl bu yıldan daha başarılı olacağız. İhtiyacınız olan her şeyi yapmak bizim görevimiz olacak. Ancak bize de o mutluluk gözyaşlarını döktürün. Kendinize, belediyeye ve başkanınıza inanın' açıklamasında bulundu.

Buluşma, pasta kesilmesi ve aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.