DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğine imza atıyor. '2050'ye Mektup: Geleceğin Denizli'sini Hayal Et' adlı yarışma ile katılımcılar, 2050 yılının Denizli'sini hayal edip resim, deneme veya mektup türünde eserlerle anlatacak.

Yarışmanın amacı, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan bireyin geleceğe dair umutlarını, vizyonlarını ve fikirlerini paylaşmalarını sağlamak. Yarışma kapsamında katılımcılardan; Denizli'nin kültürel, sosyal, çevresel ve teknolojik gelişmelerine dair düşlerini aktarmaları, böylece kentin ortak geleceğine ilham verecek bir hafıza oluşturmaları bekleniyor.



DERECEYE GİRENLERE 35 BİN LİRA DAĞITILACAK



Yarışmada birinciye 20.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL ödül verilecek. Katılım alanları; ilkokul öğrencileri için resim, ortaokul, lise ve yetişkinler için deneme ile mektup kategorilerinden oluşacak. Her katılımcı en fazla üç eserle başvuru yapabilecek.

Yarışmaya katılan tüm eserler, dijital ortamda arşivlenerek Denizli'nin kültürel belleğine kazandırılacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, 7-20 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr üzerinden online olarak başvuru yapabilecek. Sonuçlar, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim 2025'te açıklanacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı yarışmayla hem Cumhuriyet coşkusunu yaşatmayı hem de geleceğe dair umutları ve yaratıcı fikirleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.