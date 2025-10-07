Sakarya Akyazı'da devam eden 9 bin metrelik altyapı projesinde 6 ekip aynı anda çalışıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı'nın içme suyu sorunlarını ortadan kaldıracak ve atık sularının güvenle taşıyacak projede çalışmalarını sürdürüyor.

SASKİ, Akyazı'nın 8 mahallesini kapsayan altyapı projesi kapsamında bölgede 5 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor, 4 bin metrelik yeni atık su hattı kazandırıyor. 6 farklı noktada aynı anda yürütülen çalışmaların hemen ardından güzergahların güvenle hizmet verebilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları başlatılacak.

Toplam uzunluğu 9 bin metre olan hat kapsamında Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan ve Altındere Osmanağamahallelerine 4 bin metrelik atıksu hattı kazandırılıyor.

Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan, Yağcılar ve Gazi Süleyman Paşamahallelerinde ise 5 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

4 mahalleyi kapsayan yeni kanalizasyon hattı projesi ile Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan ve Altındere Osmanağa'nınatık suları güvenle arıtma tesisine taşınacak. Doğaya en sağlıklı haliyle deşarj edilecek atık sular ile suda geri dönüşüm sağlanacak.

6 farklı noktada eş zamanlı yürütülen içme suyu hat yenileme çalışmaları kapsamında bölgede abone bağlantıları da yenileniyor. Güçlü dönüşüm ile yenilenen içme suyu hattı ve abone bağlantıları su kayıplarına geçit vermeyecek.

Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan, Yağcılar ve Gazi Süleyman Paşamahallelerini kapsayan 5 bin metrelik güçlü dönüşüm, basınç arızaları nedeniyle oluşan su kesintilerinin de önüne geçecek.

AKYAZI'NIN ALTYAPISI İÇİN YOĞUN MESAİ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Akyazı'da başlattığımız 9 bin metrelik proje ile bölgenin altyapı ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm oluyoruz. Suyun geleceği ve bölgenin nüfus artışı göz önünde bulundurularak ilerleyişini sürdürdüğümüz çalışmalarda kesintilerine çözüm olurken aynı zamanda atık suların doğaya karışmasının da önünü geçiyoruz. Yoğun mesai harcadığımız projeyi hızla tamamlamak için ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor' ifadeleri kullanıldı.