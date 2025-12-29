Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphaneleri, hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havada gençler tarafından dolup taştı. Gençler; sıcacık kütüphanelerde ders çalıştı, kitap okudu, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hizmet veren kütüphaneleri, gençler için her türlü imkânı sunuyor. Isıtmalı, konforlu ve sessiz çalışma alanlarıyla öne çıkan kütüphaneler; ücretsiz internet, bilgisayar kullanımı, zengin kaynak seçenekleri ve ikramlarıyla öğrencilerin uğrak noktası oldu.

MİLLET KÜTÜPHANESİ 7/24 GENÇLERİN HİZMETİNDE

Hafta sonu kent genelinde etkili olan yağışlar, gençlerin kütüphanelere olan ilgisini azaltmadı. Kitaplarını ve defterlerini alan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte kütüphaneleri doldurdu.

Işıkları hiç sönmeyen İzmit Milli İrade Meydanı içerisindeki Millet Kütüphanesi, haftanın 7 günü 24 saat açık olmasıyla özellikle sınav dönemindeki öğrencilerin ilk tercihi oldu. Kütüphane, merkezi konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde yoğun ilgi gördü. Gece geç saatlere kadar ders çalışan gençler, güvenli ve sıcak ortamda vakit geçirdi.

SICAK İKRAMLAR, SAMİMİ ATMOSFER

Kentin dört bir yanındaki kütüphaneler hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Darıca'dan Gölcük'e, Dilovası'ndan Derince'ye, Seka'dan Çayırova'ya uzanan kütüphaneler, gençlerin en çok vakit geçirdiği mekânlar arasında yer aldı. Kütüphaneleri ziyaret eden öğrencilere sıcak içecek ve simit ikramları yapıldı. Soğuk havada içleri ısıtan bu ikramlar, gençler tarafından memnuniyetle karşılandı.

GENÇLERİN VAZGEÇİLMEZ MEKÂNLARI

Kocaeli genelinde, Millet Kütüphanesi haricindeki tüm kütüphaneler sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verdi. Gün boyu doluluk yaşanan kütüphanelerde öğrenciler; ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyup sosyal alanlarda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Sıcak ortamı ve tam donanımlı hizmetleriyle kütüphaneler, gençlerin vazgeçilmez buluşma noktaları olmaya devam ediyor.