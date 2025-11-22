Denizli Büyükşehir Belediyesi ekonomik nedenlerden dolayı sağlık hizmetlerine erişmekte sorunlar yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik hayati bir proje hayata geçiriyor. Büyükşehir, pek çok kanser türüne karşı koruyuculuğa sahip HPV aşısını ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sağlayacak. Başkan Çavuşoğlu, dünyanın birçok ülkesinde devlet tarafından yapılan HPV aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından da yapılması çağrısında bulundu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişmekte zorluk çeken ailelere yönelik hayata geçirilecek ücretsiz HPV aşısı konusu görüşüldü. HPV'ye karşı geliştirilen anti kanser aşılardan biri olan HPV aşısının henüz Türkiye'de rutin aşılama takvimi içerisinde yer almadığı belirtilen madde kapsamında, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) güncel önerilerine göre; 9-14 yaşındaki kız ve erkek çocuklarına 0 ve 6. ayda uygulanmak üzere 2 doz, 15-30 yaş aralığındaki kadın ve kız çocuklarına 0, 2 ve 6. ayda uygulanmak üzere 3 doz, 15-21 yaş aralığındaki erkeklere ve erkek çocuklarına 0, 2 ve 6. ayda uygulanmak üzere 3 doz dokuz valanlı HPV aşısı desteği verilmesine karar verildi.



Denizli Büyükşehir örnek olacak



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin kaygılarının olmadığı, sağlıklı, huzurlu ve güzel bir hayat yaşamalarını istediklerini belirterek, 'Bu anlamda, dünyanın birçok ülkesinde devlet tarafından yapılan bu aşının, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmamasını da manidar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu konuda örnek olmamız gerektiğini ve bu örnekle de beraber bu anlamda, toplumsal algıyı da güçlendirecek bir yolculuğu da birlikte yapacağız' dedi.



Başkan Çavuşoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'na HPV çağrısı



İlerleyen dönemlerde, özellikle kadınların yaşayabilecekleri kanser riskini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sosyal destek projesinin gerçekten ağır bir maliyeti olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu: 'Ama biz Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çıktığımız bu yolculukta herkesin ve her kesimin huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da bizleri güzel günlere götürecek çocuklarımızın da sağlıklı bir hayat yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Buradan da Sağlık Bakanlığına bir çağrımız olsun. Biz bu yolculuğa çıkacağız. Umut ediyoruz ki Sağlık Bakanlığı da bu yolculuğa çıkar ve gelecek günlerde HPV virüsünden kaynaklı hiçbir kadınımız ve erkeğimiz bu anlamda kanser riskiyle karşılaşmaz.'