Denizli Büyükşehir Belediyesi Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

DENİZLİ (İGFA) - Başkan Çavuşoğlu'nun da çocukların sevincine ortak olduğu etkinlikte, minikler şiirler okudu, marşlar söyledi ve gösteriler sergileyerek Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü heyecanını doyasıya yaşadı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU MİNİKLERLE CUMHURİYET COŞKUSUNU PAYLAŞTI



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na programda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu da eşlik etti. Minik öğrencilerle tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, çocukların hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi. Cumhuriyet'in geleceğinin, çocukların umut dolu yüreklerinde yaşadığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte kutlamak bizim için büyük bir mutluluk. Bu ülkenin en kıymetli mirası, Cumhuriyet'i koruyan ve yaşatacak olan sizlersiniz' dedi.

Etkinlikte öğrenciler, ellerindeki bayraklarla sergiledikleri gösteriler ve söyledikleri marşlarla programa renk ve coşku kattı.