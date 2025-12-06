Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'de kitap kültürüne sessiz okuma buluşmaları ile yeni bir soluk getirdi. Sessiz okuma deneyimini paylaşmak isteyen her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sohbet, söyleşi ve okuma seansıyla dolu dolu geçti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesi'nin, Silent Book Club Denizli işbirliğiyle gerçekleştirdiği program, eğitimci-yazar Hatice Meriç Doruk ile gerçekleştirilen söyleşiyle başladı. Doruk, öğretmenlikten yazarlığa uzanan yolculuğunu, üretim süreçlerini ve kitaplarla kurduğu bağı katılımcılarla paylaştı. Yoğun ilgi gören söyleşinin ardından bir saat süren sessiz okuma bölümüyle katılımcılar kendi sakin okuma alanlarına çekildi.

Gece, okuma deneyimlerinin paylaşıldığı samimi bir sohbet bölümüyle sona erdi. Katılımcılar hem aynı atmosferde okumanın huzurunu yaşadı, hem de yeni edebiyat dostlarıyla tanışma fırsatı buldu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve her yaştan okuma bilen bireyin katılımına açık olan etkinlik, Denizli'de kitap dostlarını aynı çatı altında buluşturarak keyifli bir edebiyat akşamına dönüştürdü.