Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Delikliçınar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ve yürütme kurulu üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve kadın çalışanları katıldı. Kadın Meclisi Başkanı Alten'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören, gerçekleştirilen basın açıklamasıyla sona erdi.



Kadın Meclisi'nden 5 Aralık'ta anlamlı buluşma



Törenin ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Çamlık Beyaz Kafe'de düzenlenen programa geçildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Türk kadınına verilen seçilme hakkını kullanarak Denizli'ye hizmet eden kadın milletvekilleri, kadın belediye başkanları, kadın muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri bir araya geldi.



Başkan Çavuşoğlu'ndan teşekkür



Bu anlamlı buluşmada yaptığı konuşmada, Türk kadınının siyasi ve sosyal hayattaki vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bugün sadece kadınlarımız açısından değil Türk toplumu açısından dünyaya örnek olan bir gün. Eşit birey olabilmenin, kadının sesinin ve özgürlüğünün, toplumun her yerinde hissedilebilmesi açısından atılmış en önemli adımlardan biri. Bize böyle özel bir günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü, ileri görüşlülüğü dünyaya örnek olmuştur. Bugün hiçbir düşünce ayırmadan Denizli'de seçilme hakkını kullanarak şehrimiz için katkıda bulunan kadınlarımızla bir arada olmak bizleri son derece mutlu etti. Hepinize yaptığınız çalışmalardan ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, Dünya Kadın Hakları Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyorum' ifadelerini kullandı. 5 Aralık tarihinin sadece bir hak kazanımı değil, aynı zamanda