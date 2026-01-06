Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların talep, istek ve bildirimlerini hızlı ve etkin biçimde ilgili birimlere iletebilmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor. Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca vatandaşlardan gelen 295 bin 307 çağrıyı yanıtladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne yalnızca Muğla'dan değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden de başvurular ulaşıyor. Çağrı Merkezi'ne iletilen talep, öneri ve bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor; süreç, sistem üzerinden takip edilerek vatandaşlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, haftanın yedi günü 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor.

BAŞKAN ARAS: 'ÇAĞRI MERKEZİMİZLE TÜM VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜKŞEHİR'E KOLAYCA ULAŞABİLİYOR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çağrı Merkezi'nin vatandaşla belediye arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın talep ve bildirimlerine hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı şekilde yanıt verebilmek, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Çağrı Merkezimiz aracılığıyla iletilen her başvuru kayıt altına alınarak titizlikle takip ediliyor. Amacımız, Muğla'nın her noktasında yaşayan hemşehrilerimizin belediyemize kolayca ulaşabilmesini ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, çağrı merkezimizi sürekli geliştirerek vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'