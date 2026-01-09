Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, ihtiyaç olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarına start verdi.

Kar yağışından etkilenen ilçe ve mahalleler ile kent merkezinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yolların kapanmaması, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini yürüttü. Tüm kritik güzergahlarda görev yapan Büyükşehir ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürecek.