Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından 'Sahnede Festival Var' sloganıyla düzenlenen tiyatro festivali, yalnızca sahne gösterimleriyle sınırlı kalmayarak tiyatronun düşünsel ve eğitsel yönlerini de kapsayan özel programlarla zenginleştiriliyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro festivali sadece sahne gösterileriyle sınırlı kalmadı. Tiyatronun düşünsel ve eğitsel yönlerini de kapsayan bir organizasyonda, tiyatro dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren 'Yeni Yılın Eşiğinde Türkiye'de Tiyatronun Rotası' konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nde yapılan söyleşide, Türkiye'de tiyatronun güncel durumu, yerel yönetimlerin tiyatroya katkıları, şehir tiyatrolarının geleceği ve sektörün karşılaştığı sorunlar ele alındı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen programa, tiyatro sanatına ilgi duyan katılımcılar ilgi gösterdi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar'ın da takip ettiği söyleşinin konuşmacıları arasında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağatay Çiftci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Nejat Şener, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Volkan Derman yer aldı.

Katılımcılar, tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı değil; aynı zamanda toplumsal, kültürel ve eğitsel bir araç olduğuna dikkat çekerek, yeni yılın eşiğinde Türkiye tiyatrosunun izleyeceği yol haritasına dair görüş ve deneyimlerini paylaştı. Söyleşi sonunda konuşmacılara günün anısına hediye takdimleri gerçekleştirildi.