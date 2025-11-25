Denizli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülen 'Kadın Dostu Kentler III' programı kapsamında Türkiye'de seçilen 25 pilot ilden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde 'kadın dostu, kapsayıcı ve eşitlikçi bir şehir' vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla hayata geçirilen proje, kentte kadın ve kız çocuklarının yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Program kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin ilgili birimleri tarafından eğitim süreçleri aralıksız devam ediyor. Kadın Dostu Kentler programı, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere Denizli'de yaşayan herkesin temel hak ve belediye hizmetlerine eşit, güvenli ve engelsiz bir şekilde erişebilmesini amaçlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının da aktif olarak dahil edildiği çalışmalarla, kentte kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor. Proje, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata daha güçlü katılımını destekleyecek politikaların hayata geçirilmesini içeriyor.