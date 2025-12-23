İzmir Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastası çocuklara yönelik yeni yıl etkinliği düzenledi. Çocuklar Kültürpark Yeni Yıl Festivali'ni gezdi, buradaki buz pistinde gönüllerince eğlendi. Anneleri ise Glütensiz Mutfak Atölyesi'nde glütensiz atıştırmalık yaptı.

İZMİR (İGFA) - Çölyak hastalarının yanında olan, yaşamlarını kolaylaştırmak için destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı çölyak hastası çocuklara yönelik yeni yıl etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe 20 çocuk, 15 anne katıldı. Çölyak hastası çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeyi, çölyak hastalığına yönelik farkındalık oluşturmayı ve aileler arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile Mutlu Beslen Kooperatifi de katıldı.

ANNELER TARİF ÖĞRENDİ, ÇOCUKLAR YENİ YIL SÜSÜ YAPTI

Çölyak hastası çocuklar ve anneleri, ilk olarak Kültürpark Yeni Yıl Festivali'ne geldi. Festivaldeki buz pistinde eğlenen çocuklar, Atlas Pavyonu'ndaki sergileri gezdi. Çölyak hastası çocuklar ve anneler için etkinlikler, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde devam etti. Anneler, Glütensiz Mutfak Atölyesi'nde iki çeşit glütensiz atıştırmalık yaptı. Çocuklar ise Kuşaklar y Dayanışma Etkinliği kapsamında huzurevi sakinleriyle birlikte yılbaşı süsleme çalışması gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gamze Kanber, 'Sabah Manisa'dan davet ettiğimiz annelerimiz ve çölyak hastası çocuklarımız ile İzmir'deki bir grupla önce festival alanımızı gezdik. Çocuklarımız buz pistinde eğlendi. Ayrıca huzurevi sakinleriyle yılbaşı etkinlikleri kapsamında faaliyetler yaptı. Bu sırada annelerimize glütensiz mutfakta basit atıştırmalıklar nasıl yapılır şeklinde eğitim verdik' diye konuştu.