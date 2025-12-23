Ankara'da Keçiören Belediyesi, Türk sanat müziğinin usta ismi Yıldırım Gürses anısına konser düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Şarkılarla Yıldırım Gürses' konseri, müzikseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda usta sanatçının hafızalara kazınan eserleri hem koro hem de solo olarak seslendirildi.

'Affetmem Asla Seni', 'Bir Garip Yolcu', 'Son Mektup', 'Çal Kanunum Çal' gibi en sevilen şarkıların aralarında bulunduğu unutulmaz eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Vatandaşları nostaljik bir yolculuğa çıkaran konserde Türk sanat müziğine önemli katkılar sunan ve popüler müzikte de iz bırakan Yıldırım Gürses, konser boyunca saygı ve özlemle anıldı.