Bornova Belediyesi'nin ekonomik zorluk çeken Bornovalılara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Market'ten yararlanan aileler düzenlenen yılbaşı organizasyonlarıyla bir araya geldi. 4 farklı etkinlikle Bornovalılarla buluşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni yıl müjdeleri verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova merkez, Işıkkent, Yeşilçam, Naldöken, Altındağ, Serintepe, Çamdibi ve Doğanlar olmak üzere 7 farklı mahallede Kent Market açarak Bornovalılara ücretsiz ve özgür alışveriş imkanı sunan belediye, düzenlediği etkinliklerle marketten yararlanan Bornovalıları Yılbaşı Yemeğinde buluşturdu. Çamdibi Pazaryeri, Işıkkent Düğün Salonu, Atatürk Mahallesi Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ve Doğanlar Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonlarda Bornovalılarla birlikte olan Başkan Ömer Eşki, Kent Market aracılığı ile yaklaşık 3 bin 500 haneye ulaştıklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ETİ KENT KASAP'TA

7 Kent Market ve 3 Kent Lokantası ile Bornovalılara hizmet verdiklerini anlatan Başkan Eşki, Bornovalıların ucuza et alabilmeleri için de yakında Kent Kasap açacaklarını söyledi. Eşki, 'Kızılay Mahallesi'nde açacağımız kasap ile Türkiye'nin en ucuz etini Bornovalılara sunacağız. Kent Market'ten yararlanan Bornovalılar buradan da yararlanabilecek. Dışarıda kilosu 700-800 hatta 900 lira olan kuşbaşı eti 590 TL'ye, kıymayı da 490 TL'ye Bornovalılara vereceğiz.

Etkinliklerde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekerek, 'Sosyal yardım ihtiyacının olduğu bir dönemdeyiz. İnsanlar hastalarını tedavi ettiremiyor, ilaçlarını alamıyor, kiralarını ödeyemiyorlar. Vatandaşlarımız ve özellikle gençlerimiz işsizlikle mücadele ediyor. Bizim de belediye olarak sosyal yardıma ayırabileceğimiz bütçe belli. Bununla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz' dedi.

Ekonomik zorluklarla mücadele etmenin zor olduğunu ifade eden Başkan Eşki, 'Bizde Bornovalıların hakkını alabilmesi için çalışıyoruz. Yeni yıl yeni umut demek. Bizim umudumuz seçimlerin olması ve bu ülkeye adalet gelmesi. Adaletsizliği ve hukuksuzluğu hep beraber yeneceğiz' diye konuştu.